Путин назвал главный экономический принцип России

Государство должно вести ответственную и сбалансированную макроэкономическую политику

Президент России Владимир Путин заявил в ходе выступления на ПМЭФ, что главный принцип страны в экономике - тратить столько, сколько заработали.

"Да, некоторые мировые валюты сейчас занимаются самоубийством, это очевидно, в любом случае суицидальные настроения у них налицо. Стерилизовать нашу денежную массу с их помощь сегодня бессмысленно", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что государство должно вести ответственную и сбалансированную макроэкономическую политику.

"Во многом именно такая линия позволила нам выдержать беспрецедентное санкционное давление. Но повторю, для нас эта политика важна не только для ответа на текущие вызовы, но и в долгосрочной перспективе", - указал российский лидер.

Как заметил Путин, импортозамещение не является панацеей - надо не копировать, а быть на шаг впереди.

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