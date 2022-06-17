ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Финляндия пресекла "бензиновый туризм" с Россией

17:33
  • пятница
  • 17 июня 2022

Финнам запретили ввозить нефтепродукты в канистрах и других емкостях из соседней страны

Финляндия запретила физическим лицам ввоз нефтепродуктов в канистрах и других емкостях из России. Как пояснили РИА Новости представители финской таможни, санкции распространяются на физлиц, въезжающих в Финляндию из России на автомобиле.

В Финляндии до пандемии коронавируса был популярен "бензиновый туризм" из-за существенной дешевизны автомобильного топлива в России. "Топливо из России можно ввозить только в обычном топливном баке автомобиля", - пояснила сотрудник таможни Финляндии Туула Ляхдеринне.

Финляндия в мае лидировала в Евросоюзе по стоимости автомобильного топлива. Средняя цена бензина (Е95) составила 2,37 евро за один литр, дизтоплива - 2,24 евро за литр.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
АЗС
АЗС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.