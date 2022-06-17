Финляндия пресекла "бензиновый туризм" с Россией

Финнам запретили ввозить нефтепродукты в канистрах и других емкостях из соседней страны

Финляндия запретила физическим лицам ввоз нефтепродуктов в канистрах и других емкостях из России. Как пояснили РИА Новости представители финской таможни, санкции распространяются на физлиц, въезжающих в Финляндию из России на автомобиле.

В Финляндии до пандемии коронавируса был популярен "бензиновый туризм" из-за существенной дешевизны автомобильного топлива в России. "Топливо из России можно ввозить только в обычном топливном баке автомобиля", - пояснила сотрудник таможни Финляндии Туула Ляхдеринне.

Финляндия в мае лидировала в Евросоюзе по стоимости автомобильного топлива. Средняя цена бензина (Е95) составила 2,37 евро за один литр, дизтоплива - 2,24 евро за литр.

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