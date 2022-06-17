ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

SpaceX уволила сотрудников, открыто выступивших против Маска

17:49
  • пятница
  • 17 июня 2022

Компании не понравилось открытое письмо с критикой предпринимателя

Как сообщила в пятницу газета The New York Times, американская компания SpaceX жестко отреагировала на открытое письмо части сотрудников с критикой поведения владельца фирмы Илона Маска. Все подписавшиеся под письмом были уволены.

Маск пригрозил уволить всех, кто не вернется с удаленки
Акционеры Twitter подали на Маска в суд

"У нас слишком много критически важной работы, и нам не нужен подобный чрезмерный активизм", - говорится в послании коллегам Как генерального директора SpaceX Гвин Шотуэлл.

Сколько именно человек были уволены, остается неизвестным.

В открытом письме сотрудники критиковали Маска за слишком частые высказывания в Twitter.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Илон Маск
Илон Маск
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.