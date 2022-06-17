SpaceX уволила сотрудников, открыто выступивших против Маска

Компании не понравилось открытое письмо с критикой предпринимателя

Как сообщила в пятницу газета The New York Times, американская компания SpaceX жестко отреагировала на открытое письмо части сотрудников с критикой поведения владельца фирмы Илона Маска. Все подписавшиеся под письмом были уволены.

"У нас слишком много критически важной работы, и нам не нужен подобный чрезмерный активизм", - говорится в послании коллегам Как генерального директора SpaceX Гвин Шотуэлл.

Сколько именно человек были уволены, остается неизвестным.

В открытом письме сотрудники критиковали Маска за слишком частые высказывания в Twitter.

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