Путин процитировал Марка Твена, говоря об экономике

Санкции Запада целей не достигли

Президент России Владимир Путин заявил в ходе выступления на ПМЭФ, что невозможно отменить прочные и крупные торговые связи между странами - в частности, между Россией и Казахстаном.

При этом глава государства указал, что Запад, вводя санкции, рассчитывал ослабить Россию, вызвать крах ее экономики.

"Как писал Марк Твен, слухи о моей смерти сильно преувеличены", - добавил президент, имея в виду, что своих целей западные ограничения не достигли.

Вместе с тем российский лидер выразил уверенность в том, что многие ушедшие западные компании вернутся. "Жизнь заставит, а мы не будем препятствовать", - сказал Путин.

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