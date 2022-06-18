За сутки в России госпитализировано более тысячи больных коронавирусом

Пандемия идёт на спад

За сутки в России госпитализирован 1291 больной коронавирусом, всего зафиксировано 3 382 случая заражения. С февраля 2020 года выявлено 18 395 179 человек с COVID-19, умер 280 401 больной, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 110 человек, зарегистрировано 220 новых больных, всего в столице 2 774 762 инфицированных, скончались 43 976 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

В России зафиксирован рост числа пациентов с неврологическими расстройствами после перенесённого коронавируса. Эти данные озвучила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По её словам, самыми частыми неврологическими симптомами после болезни стали астения, "мозговой туман" и головная боль.

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