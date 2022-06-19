В России госпитализированы с коронавирусом ещё 730 человек

Вакцинацию от ковида внесут в календарь прививок

За сутки в России госпитализировано 730 больных коронавирусом, всего зафиксирован 3 081 случай заражения. С февраля 2020 года выявлено 18 398 260 человек с COVID-19, умерло 380 260 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализированы 103 человека, зарегистрировано 172 новых больных, всего в столице 2 774 934 инфицированных, скончались 34 989 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Вакцинация от коронавируса станет обязательной в национальном календаре прививок. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Этот вопрос уже обсуждается с депутатским корпусом. Российские специалисты следят за развитием эпидемиологической ситуации в странах другого полушария, где уже наступила зима, проинформировал участников ПМЭФ глава Минздрава.

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