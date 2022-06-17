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В МИД опровергли задержание "сотрудника ГРУ" в Нидерландах

18:19
  • пятница
  • 17 июня 2022

Цель вброса - посмаковать очередной шпионский скандал с участием России, заявила Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова назвала вбросом сообщения СМИ о задержании сотрудника российских спецслужб в Нидерландах.

Голландские официальные лица называли задержанного "сотрудником ГРУ", который под видом стажера пытался устроиться в канцелярию прокурора Международного уголовного суда. По данным СМИ, речь идет о гражданине Бразилии, которого зовут Виктор Мюллер Феррейра.

"Вброс нацелен на то, чтобы посмаковать очередной шпионский скандал с участием России, попугать общественность "коварными происками" русских, а заодно и сформировать "нужный" политический фон для привлечения внимания к предпринимаемым МУС попыткам расследовать якобы совершенные российскими военнослужащими преступления на территории Украины", - прокомментировала Захарова.

Она отметила, что инцидент произошел в начале апреля, а сообщить о нем нидерландские власти решили лишь спустя три месяца. Захарова сообщила, что официального уведомления Нидерланды не направляли.

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