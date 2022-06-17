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Джонсон и Зеленский в Киеве обсудили поставки оружия

18:15
  • пятница
  • 17 июня 2022

Британский премьер прибыл с неожиданным визитом на Украину

В Киеве состоялась встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил телеканал Sky News.

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"Как здорово быть в Киеве снова", - написал Джонсон в соцсетях, прикрепив фото с Зеленским. Заранее о его визите не объявлялось.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Зеленский обсудил с Джонсоном поставки тяжелого вооружения, систем ПВО, экономическую поддержку и гарантии безопасности Украины.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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