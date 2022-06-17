Истина где-то рядом: НЛО как повод для соревнования сверхдержав

Никто не хочет отставать в необъявленной гонке за "первый контакт"

Телескоп "Хаббл" зафиксировал тысячи галактик на новом снимке в ультрафиолетовом свете. Галактики эти самых разных форм: овальные, продолговатые, в виде дисков или спиралей. В отчетной статье команда исследователей восхищается красотой Вселенной и тщательно обходит самый волнующий вопрос - а не зафиксировал ли "Хаббл" кроме красоты еще и свидетельства того, что мы все-таки в этой самой Вселенной не одиноки.

Вопрос стал особо волнующим после появившегося на неделе сообщения китайских ученых - они зафиксировали подозрительный электромагнитный всплеск, который может говорить о внеземной жизни. Особую пикантность сообщению придает тот факт, что Китай почти мгновенно удалил отчет о находке. Не опроверг - удалил.

Китайские ученые зафиксировали даже не один, а три сигнала из глубокого космоса. Но самое главное: исходили они из одной и той же точки, где ранее была обнаружена экзопланета. И это может быть признаком того, что сигналы имеют разумное происхождение. Их "поймал" один из крупнейших радиотелескопов мира "Небесный глаз", созданный как раз для поиска следов внеземной жизни. Первый так называемый "узкополосный сигнал" китайцы зафиксировали еще в 2019 году.

"Такая специфика у астрофизиков, что они выдают эту информацию, спустя год или два. Вот сейчас Китай выдал ту информацию, которую они получили аж в 2019 году. То есть они проверили архивы, смотрят: есть сигнал. А вот, наверное, сейчас, в 2022-ом, они получили еще один сигнал из того места. И поэтому они поняли, что сигнал повторяется и это одна из примет того, что сигнал разумный", - отметил уфолог Юрий Григорьев.

И это придает особую ценность результату китайских исследований. Официальная наука ведь крайне редко говорит о внеземной жизни, а если и говорит, то всегда с оговорками: возможно, вероятно, не исключено. Вот и на этот раз астрономы обозначили свои выводы как предварительные. Но даже это не помешало китайским властям удалить статью буквально через несколько часов после ее публикации. Ошибка, чей-то недосмотр? Вряд ли. Издание Science and Technology Daily - официальная газета Министерства науки и технологий КНР. Цензура строгая. Так зачем вообще было обнародовать эти данные?

"За первенство установления внеземного контакта идет негласная борьба. И поэтому проскользнула такая фраза, что Китай - первый, кто поймал внеземной сигнал. Поэтому, видимо, поняв, что сигнал действительно исходит из дальнего космоса, что он похож на внеземной, потому что просто так в китайской прессе не пройдет информация, они решили, наверное, взять ее на себя, а потом уже объявить то, что они найдут в этой информации", - также рассказал Григорьев.

Возможно, Китай действительно не хочет отставать в необъявленной гонке за "первый контакт". А она идет уже не первое десятилетие. Еще во времена "холодной войны" появилась информация (пусть и неофициальная), что на территории Соединенных Штатов и Советского Союза терпели катастрофу или были сбиты "тарелки" инопланетян. Так это или нет - неизвестно, но факт остается фактом: во второй половине 20 века наука и техника стали развиваться с невиданной доселе скоростью. Транзисторы, волоконная оптика, интегральные схемы, лазер. Есть предположение, что все эти разработки были созданы на основе инопланетных технологий. К этой версии можно относиться по-разному, но она по крайней мере объяснят, почему официальные власти и наука отмалчиваются при обсуждении НЛО и отмахиваются от наблюдений уфологов.

"Это всегда связано с тем, что они обнаружили нечто серьезное, скажем так. И это серьезное наблюдается специалистами спецслужб разных стран мира. И, соответственно, чем глубже они проникают в тему, чем больше они узнают, тем больше возникает желания скрывать данный вопрос", - сообщил руководитель уфологической ассоциации Объединения высших офицеров России Валерий Уваров.

Однако шило в мешке не утаишь. Вот и Дональд Трамп еще будучи президентом заявил, что подумает над тем, чтобы обнародовать данные и о разбившейся тарелке в Розуэлле, и об НЛО вообще. До него во время предвыборных кампаний это же обещали Хиллари Клинтон, Берни Сандерс и Джимми Картер. Опубликовано ничего не было. Но данные, тем не менее, есть. В 2020-ом Пентагон признал подлинными видеоролики, на которых неопознанные летающие объекты несутся на огромной скорости. Лучшие военные специалисты признали эти летающие объекты "не принадлежащими к известным видам техники военно-воздушных сил человечества". Позже Пентагон и вовсе опубликовал отчет о более чем 140 случаях фиксации НЛО. И двум десяткам из них не нашлось никакого объяснения. И, вероятно, поэтому некоторые из них попали в сеть.

"Это всем хорошо известно, когда какие-то данные вбрасываются, какие-то фотографии появляются в интернете, тысячи людей, просматривая эти фотографии, анализируя эти фотографии, начинают обмениваться информацией и давать спецслужбам очень интересные подсказки. Поэтому это живой процесс", - продолжил Уваров.

А иногда процесс становится еще и публичным. В американском Конгрессе впервые за 50 лет прошли слушания, посвященные НЛО. Из открытой части выяснилось, что "тарелки" существуют и они живо интересуются военным потенциалом землян. После заявления, что гуманоиды вывели из строя с десяток ядерных ракет, трансляцию заседания, которую вели на весь мир, остановили.

Привлекают ли внеземной разум наши стратегические объекты, доподлинно неизвестно, но в Российской академии наук НЛО изучают. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что знаком со свидетельствами заслуженных летчиков-испытателей СССР, которые в 70-х годах во время первых полетов на новых самолетах становились свидетелями необъяснимых явлений, и "после полета они брали карандаш бумагу и зарисовывали то, что они видели". Аналогичный опыт, по его словам, есть и у представителей НАСА.

"Рогозин обозначил эти моменты. То есть действительно появляются объекты возле МКС, которые нельзя назвать земными. Он это обозначил. Но что это такое, он не знает", - уточнил Григорьев.

Вот и китайским ученым еще только предстоит расшифровать сигналы, полученные из глубокого космоса. Но узнаем ли мы результат этой работы, большой вопрос. Малоизученное и необъяснимое Пекин скрывает. Так произошло с большой "Белой пирамидой", обнаруженной в 1945 году американским военным летчиком неподалеку от города Сиань. Объект высотой в 300 метров, что вдвое выше египетских пирамид, признали искусственным, и к нему тут же потянулись туристы и исследователи. Однако власти КНР закрыли туда доступ и постарались вычеркнуть из информационного поля любое упоминание о "Белой пирамиде". Закрытую территорию объявили зоной запуска ракет. Что только породило новые домыслы и слухи. Независимые исследователи объявили пирамиду неземным творением и провели параллели с американским Розуэллом, где якобы разбилась "тарелка" и куда тоже посторонних не пускают.

Александр Огородников, Татьяна Каминская, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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