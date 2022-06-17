"Время работает против Киева": Украине предрекли потерю государственности

Страна несет катастрофические потери в территориях, экономике и людях

Эта неделя показала, что мир не просто меняет свое отношение к происходящему на Украине. Этот процесс мы наблюдаем уже месяц, Запад начал всё более четко проговаривать, каким он видит выход из украинской ситуации. И для Киева у мира плохие новости.

NYT, ссылаясь, как обычно, на "некоторых западных лидеров" пишет, что "у господина Зеленского может не быть жизнеспособной стратегии для победы в войне". Более того, эти западные лидеры "сомневаются в необходимости продолжения поставок тяжелых вооружений по просьбе украинского президента и говорят, скорее, о том, как может выглядеть окончание войны". И это мирные переговоры, пусть даже ценой территориальных уступок в интересах России. Безусловно, эти некоторые западные лидеры - европейцы, уставшие как от Украины с её вечным: "Дайте всего и побольше за бесплатно", - так и от отлично сработавших против них самих антироссийских санкций.

Американцы, напротив, четко проговаривают, что намерены поставить завоз оружия в Незалежную на поток и по линии НАТО заставляют Европу выделять Киеву необходимое вооружение. Пока это принуждение к войне срабатывает. Но как скоро так называемая вьетнамская формула - "ошибочная стратегия и катастрофически плохое руководство страной", позволяющая оправдать поражение в военном конфликте, - станет для Зеленского приговором?

Из этого визита лидеров Франции, Италии и Германии в Киев европейская пресса вполне ожидаемо сделало шоу. Прямые включения из бронепоезда. Пафосные речи о том, как Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги, глядя в лицо опасности, лично едут поддержать украинцев.

"Мы встретимся с президентом [Украины Владимиром] Зеленским. Украинцам мы шлём послание поддержки и европейского единства", - заявил Макрон.

Но говоря публично о единстве, западные лидеры сразу показали, как свысока они относятся к странам Восточной Европы. Французский президент, канцлер Германии и премьер-министр Италии приехали в Киев вместе, красуясь перед прессой. А вот президента Румынии Клауса Йоханниса к себе в компанию они не взяли, хотя политик накануне встречался с Макроном, а в четверг тоже прибыл в украинскую столицу.

Прямо с вокзала дорогих гостей везут на экскурсию в Ирпень. Фиксируют их скорбные лица на десятки фото и телекамер. Рассказывают о том, как тут было красиво до войны. И каким этот городок стал теперь из-за агрессии России. Про украинскую артиллерию, которая его безбожно утюжила, превратив в руины, разумеется, ни слова.

Зеленский в это время уже мялся на пороге Дома приемов. Как всегда - в зеленой футболке и военных брюках. Как будто только что с передовой. Однако на фоне Макрона, Шольца и Драги, которые дресс-код соблюли, смотрелось это несколько странно. Как будто к вождю племени дикарей приехали европейцы менять бусы на что-то ценное. Бусами оказался статус кандидата на членство в ЕС, который Украине, судя по всему, предоставят.

"Мы все вчетвером поддерживаем немедленное присвоение Украине статуса кандидата. Этот статус будет сопровождаться дорожной картой. Мы надеемся, что это решение будет единогласно поддержано на Совете ЕС", - сообщил Макрон.

Но что в обмен? С зерном вопрос решен. Его, по всей видимости, будут вывозить по земле. Для этого в Польше уже строят хранилища. Может быть, поставки оружия? Но тут ничего нового. Они и так идут. И для этого столь статусный визит не нужен. Выразить публично поддержку Украине. Вот только если для этого. Впрочем, личная встреча, возможно, была нужна для обсуждения чего-то очень важного, но при этом публично об этом заявлять не стали. Вот что по этому поводу написало американское издание National Interest: "США и другие члены НАТО были единодушны в своей поддержке Украины, но их цели начинают расходиться. Европейские лидеры, в том числе Макрон, Шольц и Драги, недавно сосредоточили своё внимание на перспективе прекращения огня между Украиной и Россией".

Понять их, конечно, можно. У Макрона рейтинг одобрения – 30%. Инфляция во Франции - 5,8. Это рекорд за последние тридцать с лишним лет. У Шольца рейтинг - 30 процентов. Инфляция в Германии - 8. Такого не было с момента объединения Германии. У Драги ситуация лучше. Рейтинг – 51%. Но это минус 15% за год. А инфляция - рекордная за 40 лет. Понятно, что на таком фоне никакого европейского единства уже нет и быть не может. Объяснить немцу, французу или итальянцу, ради чего он страдает, экономя на тепле, горячей воде и продуктах, становится все сложнее. Цены при этом продолжают расти. Спасибо антироссийским санкциям. Вот европейское трио и вынуждено искать компромисс, наведываясь в Киев.

"Зондировать мнение украинской элиты. Причем не столько Зеленского, который является зицпредседателем. А наиболее статусных лиц из теневого сектора. И будут возможно обсуждать какие-то варианты предложений Москве на предмет прекращения конфликта на основе определенных уступок со стороны Киева", - заявил Александр Шатилов, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России.

Вопрос - каких именно уступок и какого Киева? Сегодняшний, очевидно, недоговороспособен. Там по-прежнему продолжают ломать комедию, требуя от Запада денег. Новых санкций и оружия, заявляя, что готовы идти в наступление.

"Кто сейчас видит российский флаг на украинской земле, говорите им, что украинская армия обязательно придёт. Мы освободим и наш Крым. Флаг Украины будет над Ялтой и Судаком. Над Джанкоем и Евпаторией", - заявил Зеленский.

После этого заявления, которое Зеленский сделал перед визитом Макрона, Шольца и Драги в Киев, немецкое издание "Тагесшпигель" назвало украинского президента человеком, оторванным от реальности. И с этим нельзя не согласиться. Украина несёт катастрофические потери в территориях, экономике и людях. Но вместо того, чтобы остановить конфликт и сесть за стол переговоров, украинский президент, напротив, делает их проведение нереальным. Вот и европейские лидеры, судя по всему, получили от ворот поворот.

"Для Киева это спасательный круг, который летит ему в голову. Потому что время работает против Украины. Чем дольше длится этот период противостояния, тем менее вероятно то, что Украина вообще сохранит государственность", - заявил Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации.

В Москве, глядя на неадекватный киевский режим, к теме проведения переговоров уже явно охладели. И если сначала с Украиной готовы были разговаривать, то теперь тон изменился. Крайне холодно была воспринята и инициатива европейских лидеров уговорить на этот счёт Зеленского.

"Мы поставим точку там, где это нам нужно, а не там, где какие-то стратеги, идеологи, военные планировщики в Вашингтоне или в других столицах представляют себе эту ситуацию. Мы должны доказать силой воли, силой оружия, нашей готовностью стоять намертво, стоять полностью на тех позициях, которые были заявлены нашим руководством, и обеспечить их достижение", - сообщил Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России.

Для Киева это заявление звучит как приговор, который медленно, но неумолимо приводят в исполнение. И никакая западная поддержка не в силах остановить неизбежное.

Александр Панюшкин, Елена Мекертычева, Антон Нагорный, "В Центре Событий".

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