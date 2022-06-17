На ПМЭФ обсудили ключевые вопросы глобальной экономики

В отличие от форума в Давосе, в Петербурге особенностью мероприятия является его практическая направленность

За 25 лет ПМЭФ завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики. В отличие от прошедшего недавно форума в Давосе, в Петербурге особенностью мероприятия является его практическая направленность. Неслучайно в преддверии ПМЭФ премьер Мишустин заявил, что российская экономика плавно адаптируется к новым вызовам и справляется с санкционным давлением. На самом же форуме подчеркивали, что внешние условия для России изменились надолго, если не навсегда, и сейчас необходимо проявлять гибкость и уметь быстро реагировать на меняющуюся ситуацию.

На Петербургском экономическом форуме есть свои старожилы. Среди них Армения. Участвовала в форуме с самого начала, но лишь в формате делегации. На этот раз впервые организовали павильон, решили: пришло время. Почти треть экспорта республики приходится на Россию.

"Россия - самый крупный инвестор в республике. Поэтому для нас очень важно находиться здесь. Также много российских компаний в этом году новых открылось в республике Армения", - сообщил Левон Оганесян, генеральный директор центра поддержки инвестиций "Энтерпрайзес Армения".

У стендов предприятий и региональных павильонов - очередь из желающих посмотреть на российские ноу-хау, в идеале заполучить их для использования, а еще лучше - производства. Услышав, что компания из Волгограда создала первый в мире 5D принтер, пришлось даже переспросить, правда ли. Ведь вот оно, не просто импортозамещение, а прорывной продукт, за которым скоро будет охотиться весь мир. Печатает в два раза быстрее и экономит материал.

"Разрабатывали с 2012 года. В 2020 году появился серийный образец. Главное - программное обеспечение. Сейчас у нас идут экспортные поставки в Дубай. В Азербайджан - экспортный контракт", - рассказал Анатолий Тулаев, руководитель по развитию компании-разработчика (Волгоград).

Чем не угодил Латвии уникальный прибор, вполне объяснимо - все та же пресловутая политика. Впрочем, практика показывает - длиться это вечно не может, да и запреты западных политиков вполне себе обходимы. На форуме уже заметили представителей и США, и Франции. Говорят, добирались до Петербурга через третьи страны, просили не афишировать их имена. Но бизнес есть бизнес - ничего личного. И вот они в Петербурге. Агентство Reuters написало: министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдул-Азиз ибн Салман на полях форума провёл встречу с нашим министром Александром Новаком. При этом господин Салман в официальном списке гостей форума не значится. А еще приехала делегация нового правительства Афганистана. Представители Кабула намерены заключить соглашение о поставках российской пшеницы. А главный зарубежный гость форума в этом году - Египет - уже стал крупнейшим ее покупателем, обойдя Турцию.

"Я не думаю, что экономические отношения должны быть оружием в политической борьбе. У политиков есть много своих площадок, где они могут обсуждать проблемы. Использовать экономику как оружие, на мой взгляд, неправильно", - сказал Мохамед Кассем, председатель Ассоциации экспортёров Египта.

Уже в первый день работы форума Египет и Россия договорились о взаиморасчетах в рублях и египетских фунтах. Также Каир готовится принимать карты платежной системы "Мир". Как сообщили в Центробанке, сейчас идет работа с четырьмя странами по этой проблеме. Запад запретил крупнейшим российским банкам оказывать финансовые услуги за границей, заморозил зарубежные активы, отключил от SWIFT, удалил приложения из Google Play и App Store, запретил поставку в страну банкнот евро и долларов. Прежде всего себе сделал хуже себе - покупать энергоносители приходится за рубли. Кто согласился, продолжает получать нефть и газ. И таких, по данным Минэнерго, уже более 90%. Остальные остались ни с чем.

Есть и другая проблема - из-за санкций под угрозой оказались поставки газа. Цены сразу же скакнули выше полутора тысяч долларов за тысячу кубометров. Причиной взлёта стало сокращение прокачки по трубопроводу "Северный поток-1". Это произошло по техническим причинам. На компрессорной станции "Портовая" в Выборге из восьми турбин работают только три. Один агрегат не может вернуть концерн Siemens после того, как отправил его на ремонтный завод в канадском Монреале. Вторую турбину сняли для планового техобслуживания. ЕС в поисках альтернативных источников голубого топлива уже заключил соглашение с Египтом и Израилем. Но таким путём европейские страны смогут ежегодно получать в 60 раз меньше газа, чем из России. Глава "Газпрома" сообщил: компания может в любой момент начать прокачку газа по новому "Северному потоку 2", но лидерам западных стран собственные политические амбиции важнее, чем энергетическая безопасность.

"Оказывается что у Siemens есть только один завод, на котором можно проводить ремонт этих двигателей, и он в Канаде. На сегодня решения проблемы нет. Компания Siemens молчит и пытается что-то решить, но решения нет", - заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Газпром" увеличил поставки голубого топлива в Китай почти на 70% с начала года. Сегодня на форуме газовые гиганты двух стран подписали соглашение по дальневосточному маршруту. Сотрудничество с восточным соседом идет не только в газовой, но и в других сферах.

"Очень жаль, что с пандемией многие китайские компании не могут приехать сюда, но они очень хотели бы. Я очень горд, что у меня есть такая возможность", - заявил Чжан Уи, генеральный директор платформы интеграции международных экономических и торговых ресурсов.

Впрочем, китайцев все же приехало много. И они активно заключают контракты. Например, с Иркутской областью - о совместном производстве электробусов. Столичные застройщики нашли замену европейским лифтам для многоэтажек. А вот представители Нигерии интересуются разработкой калужских робототехников. Электрический летательный аппарат, ховербайк, может поднять в воздух человека. А эти высокотехнологические протезы подмосковной компании в прямом смысле готовы поставить человека на ноги. Их покупали в Германии и Великобритании. Теперь переговоры ведутся с рядом других стран, не европейских.

Россия со своей стороны не намерена закрываться. Наша экономика за последние годы самым тесным образом интегрировалась в мировую. А 127 флагов на форуме - по числу стран-участниц - наглядное подтверждение того, что те, кто вводит санкции - это не весь мир, а лишь меньшая его часть.

На панельной дискуссии "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры" речь идет о пути, по которому Россия пойдет в экономическом плане в эпоху новых вызовов. Мир вообще стал другим, но и дал новые возможности, которые необходимо использовать. Введенные санкции бумерангом уже ударили по странам Запада, но пока, судя по всему, не привели к осознанию ими всей серьезности ситуации. Россия, в свою очередь, медлить не намерена.

Россия не вернется к экономике СССР, такую вероятность исключил помощник президента, бывший министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, советская экономика была закрытой. "Она была неэффективна, потому что она была сверхцентрализована. Всего этого нет и, конечно же, в России не будет", — констатировал он. Орешкин указал, что в стране будет более эффективная и более способная на изменения модель. За десятилетия наша экономика прочно встроилась в мировую, и те на Западе, кто объективно смотрят на ситуацию, это хорошо понимают.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на тревожный вопрос модератора, не будет ли запрещено обращение доллара и евро категорически отвечает: "Нет". Но при этом напоминает: в мире есть еще много валют.

Набиуллина заявила, что раньше экспорт считался "такой нашей самоценностью", благодаря которой в страну поступала валютная выручка. Но если на неё не закупаются импортные товары, а накопление валюты стало рискованным из-за риска заморозки активов, роль экспорта нужно пересмотреть.

Тем не менее, Россия играет огромную роль в обеспечении продовольственной и энергетический безопасности. В частности, занимает 23% мирового рынка нефти и газа и поставляет десятки миллионов тонн пшеницы. В этом году Минсельхоз ожидает рекордный урожай, а значит вырастут и экспортные возможности.

"Урожай 2022 года в России будет достойным, а по зерновым – одним из лучших в истории страны. Прогнозируем хорошие показатели и по другим направлениям: в животноводстве, пищевой и перерабатывающей промышленности. Это гарантирует стабильную ситуацию на внутреннем рынке, а также позволит и далее развивать экспортный потенциал АПК", - сказал Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства.

Один из самых больших на форуме - павильон Москвы. Сегодня были объявлены лидеры Национального рейтинга привлекательности регионов. Составляют его на основе множества критериев представители бизнес-сообщества. И в четвертый раз подряд возглавила список столица. Неслучайно сотрудничать с Москвой стремятся все. Сегодня Сергей Собянин подписал соответствующие договоры с рядом регионов и компаний. В частности, с "Национальной платежной системой" о том, что вскоре систему быстрых платежей можно будет использовать для оплаты проезда в общественном транспорте столицы. Соглашение о сотрудничестве также заключено с Донецкой народной республикой.

"Сегодня в Донецке работает московская команда — около 300 человек, около 100 единиц техники, которая восстанавливает резервные водоводы, чтобы обеспечить водой, и обеспечивает команда обследование объектов, подготовку проектной документации, чтобы при первой возможности зайти на восстановление объектов в Донецке", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Основы ведения бизнеса и деловых переговоров в эти дни на форуме познают участники всероссийского конкурса "Большая перемена". Это проект Росмолодежи, входящий в линейку президентской платформы "Россия - страна возможностей". В гости к подросткам приходят государственные деятели, предприниматели и представители экспертных кругов. Росатом подписал с АНО "Большая Перемена" соглашение, по которому победители конкурса отправятся на Северный полюс на атомном "Ледоколе открытий".

Уже первый день работы форума показал: прогнозы его результатов должны оправдаться. Предполагается подписание почти 900 контрактов на общую сумму 4 триллиона 260 миллиардов рублей. Это больше, чем в рекордном прошлом году. Несмотря на все запреты и санкции, эта встреча мирового бизнеса уже обогнала ПМЭФ-2021, только география сместилась в сторону Африки и Азии.

Алексей Платонов, Анна Морозова, Андрей Булычев и Алексей Зотов. "В центре событий". Санкт-Петербург.

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