На Украине уже давно начали создавать антироссийский плацдарм

Президент России Владимир Путин, выступая в пятницу на ПМЭФ, заявил, что боевые действия на Украине - это трагедия, но со стороны Москвы это неизбежные, вынужденные действия.

По поводу судьбы освобожденных территорий глава государства сказал, что их судьбу определят сами люди, проживающие там.

При этом Путин подчеркнул, что Россия будет поддерживать эти территории.

Вместе с тем госпереворот на Украине в 2014 году российский лидер отказался считать "цивилизационным выбором". По словам президента, на Украине уже давно начали создавать антироссийский плацдарм.

Как добавил Путин, Россия никому не угрожает ядерным оружием, но соответствующим образом реагирует на неосторожные заявления западных лидеров.



Россия ответит в случае угрозы собственному суверенитету, заключил президент.

"Россия в соответствии с уставом ООН имела полное право признать независимость республик Донбасса, а затем оказать им военную помощь", - также сказал глава государства.

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