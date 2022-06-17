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Путин: ничего не имеем против членства Украины в ЕС

18:59
  • пятница
  • 17 июня 2022

ЕС не является военным блоком

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ в пятницу заявил, что Москва ничего не имеет против вступления Украины в Евросоюз.

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Как объяснил свою позицию глава государства, в отличие от НАТО, ЕС не является военным блоком, это блок экономический.

По словам российского лидера, дальше уже сами лидеры ЕС должны решать, принимать им Украину или нет, а если принимать - то в каком формате.

Будет ли вступление Украины в ЕС им на пользу - это дело украинцев и украинских властей на сегодняшний день, резюмировал Путин.

При этом глава государства заявил, что украинский народ - талантливый, рано или поздно ситуация там нормализуется, а улучшение отношений с Россией неизбежно.

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