Путин назвал США великой державой

Президент сделал прогноз о будущем российско-американских отношений

В ходе выступления в пятницу на ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что считает Соединенные Штаты великой державой с большим будущим, уже сумевшей стать мировым лидером.

Вместе с тем глава государства отметил, что внутри самих США из-за действий элит сегодня нарастают противоречия.

"Мне представляется, что американский народ, сталкиваясь с проблемами, которые нарастают по вине этих элит, будет ставить их в такое положение, при котором и элиты будут реагировать на требования своего населения", - добавил российский лидер.

Путин добавил, что, по его мнению, в конечном итоге отношения между Россией и США "выстроятся должным образом". "Я скорее оптимист, чем пессимист", - заключил президент.

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