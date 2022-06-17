ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин назвал США великой державой

19:32
  • пятница
  • 17 июня 2022

Президент сделал прогноз о будущем российско-американских отношений

В ходе выступления в пятницу на ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что считает Соединенные Штаты великой державой с большим будущим, уже сумевшей стать мировым лидером.

Байден счел санкции против России лучшим выбором для США
Спецоперация подтвердила превращение Украины в базу биологических программ США

Вместе с тем глава государства отметил, что внутри самих США из-за действий элит сегодня нарастают противоречия.

"Мне представляется, что американский народ, сталкиваясь с проблемами, которые нарастают по вине этих элит, будет ставить их в такое положение, при котором и элиты будут реагировать на требования своего населения", - добавил российский лидер.

Путин добавил, что, по его мнению, в конечном итоге отношения между Россией и США "выстроятся должным образом". "Я скорее оптимист, чем пессимист", - заключил президент.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин во время пленарного заседания XXV ПМЭФ
Владимир Путин во время пленарного заседания XXV ПМЭФ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.