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Актер Жан-Луи Трентиньян умер на 92-м году жизни

19:47
  • пятница
  • 17 июня 2022

Он известен по фильмам "Опасные связи", "Мужчина и женщина" и "Дзета"

Французский актер Жан-Луи Трентиньян умер в возрасте 91 года. Об этом сообщила его жена, передает AFP.

Жан-Луи Трентиньян дебютировал в кино в 1956 году. Он снялся в фильме "Если парни всего мира..." и в том же году сыграл в картине "И Бог создал женщину" вместе с Брижит Бардо. Актер также снялся в фильме "Опасные связи".

В 1966 году он появился в картине "Мужчина и женщина", которая получила Гран-при Каннского кинофестиваля, а также два "Оскара". За роль в фильме "Дзета" актер получил приз за лучшую мужскую роль Каннского кинофестиваля 1967 года.

Трентиньян срежиссировал два фильма: "Один напряженный день" 1973 года и "Инструктор по плаванию" 1979 года.

В 2012 году он исполнил главную роль в драме Михаэля Ханеке "Любовь". Фильм представили на Каннском фестивале, а актер получил "Сезар" и премию Европейской киноакадемии.

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Жан-Луи Трентиньян
Жан-Луи Трентиньян
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