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Казахстан не признает ДНР и ЛНР

19:58
  • пятница
  • 17 июня 2022

По той же логике, по которой не признает Тайвань и Косово

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе выступления на ПМЭФ в пятницу, что сегодня два основных заложенных в Устав ООН принципа пришли во взаимное противоречие друг с другом: это территориальная целостность государств и право нации на самоопределение.
Лавров ответил на вопрос о границах ДНР и ЛНР

"Подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос", - отметил глава государства.

Он добавил, что по этой причине Казахстан не признает независимость Тайваня, Косово, Южной Осетии или Абхазии.

"И по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими на наш взгляд являются Луганск и Донецк", - уточнил президент Казахстана.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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