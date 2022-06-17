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Байден попросил американцев не ездить на Украину

20:21
  • пятница
  • 17 июня 2022

Ранее СМИ писали о двух попавших в плен американских наемниках

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что его проинформировали о ситуации с пропавшими на Украине несколькими американскими гражданами.

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"Мы не знаем, где они находятся", - уточнил глава Белого дома (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что "американские граждане не должны ехать на Украину".

Ранее западные СМИ сообщили, в пригороде Харькова российские военные взяли в плен двух американских наемников. Это 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн.

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