Российский дипломат рассказал о скандале между Британией и ЕС

Это связано с североирландским протоколом

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил на ПМЭФ, что между ЕС и Великобританией назревает крупный скандал.

"В связи с реальными действиями правительства Джонсона, которое внесло в Палату общин законопроект о пересмотре в одностороннем порядке известного североирландского протокола, который они несколько лет вымучивали и наконец компромиссный вариант подписали", - объяснил дипломат (цитата по ТАСС).

По его словам, сейчас британцы намерены договор пересмотреть, а ЕС считает это нарушением международного права.

Также Чижов прокомментировал решение Еврокомиссии рекомендовать признать Украину членом на вступление в ЕС. Как указал постпред, никакой ускоренной процедуры вхождения в ЕС для Украины не будет, а решение Киева ввести визы для россиян является демагогией.

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