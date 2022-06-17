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Шольц заявил, что говорить с Путиным "абсолютно необходимо"

21:39
  • пятница
  • 17 июня 2022

Канцлер ФРГ намерен продолжать контакты с Москвой

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в разговоре с агентством DPA, что Западу следует поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным.
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"Говорить с Путиным абсолютно необходимо. Я продолжу это делать, как и французский президент", - сказал немецкий лидер.

Он также добавил, что ФРГ пообещала Украине гаубицы и другое вооружение и оно "поступит своевременно".

Кроме того, Шольц сказал, что диктовать Украине условия мира никто не может.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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Олаф Шольц
Олаф Шольц
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