Шольц заявил, что говорить с Путиным "абсолютно необходимо"

Канцлер ФРГ намерен продолжать контакты с Москвой

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в разговоре с агентством DPA, что Западу следует поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным.

"Говорить с Путиным абсолютно необходимо. Я продолжу это делать, как и французский президент", - сказал немецкий лидер.

Он также добавил, что ФРГ пообещала Украине гаубицы и другое вооружение и оно "поступит своевременно".

Кроме того, Шольц сказал, что диктовать Украине условия мира никто не может.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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