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В Запорожье нарушено энергоснабжение после удара ВСУ

10:00
  • суббота
  • 18 июня 2022

Есть пострадавшие

За минувшую ночь ВСУ выпустили по ДНР 25 крупнокалиберных снарядов.  Атаке подверглись Пантелеймоновка, Гольмовский и Зайцево. Накануне вечером в посёлке Верхнеторецкое при обстреле погибла женщина.
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В Запорожской области под огонь украинской артиллерии попал город Васильевка, там нарушено энергоснабжение. Также этой ночью из "Градов" вновь обстреляли Донецк. Снаряды рвались в домах и на дорогах, иногда прямо перед проезжающими машинами, сообщает "ТВ Центр".

За последние сутки украинские боевики обстреливали также Макеевку, Горловку и Ясиноватую. В Донецке - один погибший и девять раненых. Атаки на мирных жителей многие считают местью ВСУ за провалы на фронте. Союзные силы теснят нацистов по всем направлениям.

Украинские боевики подавлены. Это подтверждает и массовая сдача в плен, в том числе и с территории завода "Азот" под Северодонецком. Окопавшиеся там нацисты, похоже, не собираются повторять сценарий "Азовстали". Окончательная зачистка промзоны позволит быстрее оттеснить боевиков от городов Донбасса. И тогда обстрелы прекратятся.

Денис Большаков, "ТВ Центр".

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