Названы имена новых героев спецоперации

Солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм

Минобороны продолжает летопись подвигов наших военных, которые участвуют в спецоперации по защите Донбасса. Экипаж РСЗО "Град" под командованием гвардии сержанта Сурэна Бальчунаса под прицельным огнём противника ликвидировал пять вражеских артиллерийских систем и группировку из 20 радикалов. Это позволило нашим войскам развить успешное наступление и взять стратегически важный участок.

Рядовой Динар Имангулов в составе группы десантников высадился на захваченный украинскими националистами аэродром. Там в бою он уничтожил дежурные огневые средства противника, под снайперским огнём помогал разгружать боеприпасы, а потом развернул узел связи и обеспечил круглосуточную бесперебойную передачу информации нашим войскам.

Экипаж танка под командованием старшего сержанта Павла Малахова вступил в бой с группой гранатомётчиков. Проявив смекалку он зашёл в тыл вражеской группировки и уничтожил две боевые машины противника. В результате в заданный район бойцы добрались без потерь, сообщает "ТВ Центр".

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