Премьер Британии неожиданно приехал в Киев

Великобритания займётся подготовкой украинских военных. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон во время своего внезапного визита в Киев. Он состоялся сразу после того, как Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз.

После заявлений Макрона, Шольца и Драги по поводу предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС, было понятно, что данный вопрос фактически решён. Украина лишь стала кандидатом в члены. Турция в этом статусе прибывает более сорока лет. А воз, как говорится, и ныне там. То же самое, вероятно, ждёт и Киев.

Вопрос лишь в том, что европейцы попросили взамен. Ответ на него даёт немецкое издание Die Welt, ссылаясь на свои источники. Речь идёт о подталкивании Зеленского сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным.

Утечки следуют и с украинской стороны. Политолог Вадим Карасёв утверждает, что пообщался с неким депутатом Верховной рады, который сообщил ему, что Зеленскому предлагали чуть ли не ускоренную процедуру вступления в ЕС, деньги на восстановление и прочие блага, лишь бы он сел за стол переговоров с Путиным, сообщает "ТВ Центр".

Тем временем из Германии уже наблюдается отток украинцев, что хамоватый украинский посол Мельник объяснил так – мол, большинство его сограждан возвращаются из Германии, не получив должного гостеприимства.

Простых немцев эти заявления, разумеется, возмутили. Однако официальный Берлин, традиционно, пропустил очередное хамство мимо ушей. Хотя рейтинг доверия у Шольца и так на крайне низком уровне. Спасибо инфляции, которой Германия не видела со времён объединения.

В Вашингтоне продолжают делать ставку на войну, веря обещаниям Зеленского когда-нибудь пойти в наступление. Вот и его голограмма на форуме стартапов в Париже обещала победить империю, имея в виду Россию. При этом на футболке украинского лидера красовалась надпись: "Переходи на тёмную сторону", которой, собственно, и является киевский режим, восемь последних лет убивавший собственных граждан.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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