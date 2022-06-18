Европе не хватает газа: в ход пошли зимние запасы

Поставки из России снижаются

Европа начала тратить газ, запасённый на зиму. Об этом узнали журналисты издания Bloomberg.

Связано это с сокращением поставок топлива из России. Газа не хватает во Франции, Италии, Австрии и Германии.

Проблема в том, что "Газпром" приостановил работу газотурбин Siemens из-за проблем с их ремонтом. Возвращение агрегатов из Канады невозможно в связи с антироссийскими санкциями.

Запасы газа в подземных газовых хранилищах Европы сокращаются с каждым днём. Власти некоторых стран приняли решение использовать голубое топливо, закаченное на зиму.

По некоторым прогнозам, оно может закончиться к январю. На фоне этих новостей цены на газ в Европе снова выросли и превысили 1450 долларов за тысячу кубометров.

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