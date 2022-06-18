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Новые откровения захваченных на Украине американских наёмников

12:41
  • суббота
  • 18 июня 2022

Теперь они выступают против войны

Захваченные на Украине американские наёмники рассказали о проблемах снабжения ВСУ, бегстве националистов из зон боевых действий, коррупции и обмане западной пропаганды. Двое граждан США были взяты в плен российскими военными под Харьковом. Они уже дают признательные показания, неудобные для Вашингтона, сообщает "ТВ Центр".
Минобороны России насчитало почти 7 тысяч иностранных наемников на Украине

С каждым очередным провалом Киева поток наемников на Украину сокращается. Пропорция закономерная, а последствия - очевидны. Западные СМИ пестрят статьями о захвате американских наёмников под Харьковом - 39-летнего Александра Дрюке и 27-летнего Энди Хьюина. Американские журналисты недоумевают, почему Джо Байден не даёт о них никакой информации.

Александр Дрюке и Энди Хьюн, по данным британской газеты The Telegraph, - бывшие военнослужащие Вооружённых сил США. На Украину поехали за деньгами. Теперь о своём решении пожалели. Издание, ссылаясь на свои источники, пишет, что американских наёмников украинская сторона просто подставила.

Тем временем в Госдепартаменте США не спешат ничего узнавать о своих гражданах. Похоже, о них волнуются только родственники и журналисты, которые на очередном брифинге забросали официального представителя Госдепа конкретными вопросами.

По данным западных СМИ, на Украине пропал и ещё один гражданин США - Грейди Курпаси, капитан морской пехоты США. Последний раз он выходил на связь с близкими в конце апреля.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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