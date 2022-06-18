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Разобрали на цитаты: мировые СМИ оценили речь Путина на ПМЭФ

12:01
  • суббота
  • 18 июня 2022

Выступление президента стало главным на форуме

Главным событием Петербургского международного экономического форума стало большое выступление Владимира Путина. Заявления президента России цитируют все мировые издания.
Путин назвал США великой державой

Речь президента заранее анонсировали как чрезвычайно важную. И в ней он действительно затронул все актуальные проблемы современного мира. Сотрудничать с нашей страной готова большая часть мира и по территории, и по населению, но Запад продолжает оставаться уверенным в своей гегемонии, и это путь в никуда, убеждён Владимир Путин.

Он заявил, что США, провозгласив победу в Холодной войне, объявили себя посланниками Господа на земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы, сообщает "ТВ Центр".

Выступление Путина западные СМИ начали комментировать, когда оно ещё шло, продолжают и сегодня. Итальянская Corriere della Sera пишет: "Речь президента России потрясла Запад". А британская The Guardian особое внимание обратила, что российский президент назвал западные санкции безумием. Также издание отмечает: ограничения не сработали.

У России, убеждён Владимир Путин, есть весь необходимый потенциал для развития высоких технологий. И на форуме это было продемонстрировано наглядно. Многим разработкам нет аналогов в мире. Один из самых больших и инновационных стендов представила Москва.

Юбилейный форум оправдал все ожидания организаторов, и, по многим оценкам, стал более успешным по сравнению с ПМЭФ-2021. В частности, число заключенный контрактов выросло на сто - до 900, а их сумма превысила четыре триллиона рублей. Годом ранее было на триста миллиардов меньше.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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