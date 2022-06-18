ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сечин: Европа совершила энергетическое самоубийство

12:20
  • суббота
  • 18 июня 2022

Старый Свет несёт колоссальные потери

Игорь Сечин предупредил о последствиях энергетического самоубийства Европы. Из-за навязанных Старому Свету антироссийских санкций европейские страны не смогут больше конкурировать с США, полагает глава "Роснефти". По его мнению, последствия таких шагов будут долгосрочными.
Путин рассказал о потерях Европы от санкций

Сечин сделал эти заявления на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы уже видим снижение её (Европы – прим. ред.) экономического потенциала, утрату конкурентоспособности и прямые потери для инвесторов", - сказал Сечин.

Тон антироссийским санкциям задали в Вашингтоне сразу же после начала Россией спецоперации по защите граждан Донбасса. В марте США запретили импорт российских нефти и газа. Позже в Европе после некоторых колебаний ввели эмбарго на ввоз российских нефти и нефтепродуктов морским путём.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Игорь Сечин
Игорь Сечин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.