Старый Свет несёт колоссальные потери

Игорь Сечин предупредил о последствиях энергетического самоубийства Европы. Из-за навязанных Старому Свету антироссийских санкций европейские страны не смогут больше конкурировать с США, полагает глава "Роснефти". По его мнению, последствия таких шагов будут долгосрочными.

Сечин сделал эти заявления на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы уже видим снижение её (Европы – прим. ред.) экономического потенциала, утрату конкурентоспособности и прямые потери для инвесторов", - сказал Сечин.

Тон антироссийским санкциям задали в Вашингтоне сразу же после начала Россией спецоперации по защите граждан Донбасса. В марте США запретили импорт российских нефти и газа. Позже в Европе после некоторых колебаний ввели эмбарго на ввоз российских нефти и нефтепродуктов морским путём.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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