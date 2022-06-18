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В Москве сократилось число квартирных краж и разбойных нападений

13:33
  • суббота
  • 18 июня 2022

Бытовых преступлений тоже стало меньше

В Москве снизилось число регистрируемых преступлений. Об этом сообщил врио начальника столичного главка МВД Игорь Зиновьев.

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Самое большое сокращение зафиксировано в сегменте квартирных краж и угонов автомобилей – таких преступлений за последние пять лет стало меньше на 85%. Число разбойных нападений за этот период снизилось на 75%.

В жилом секторе отмечается снижение бытовых преступлений. Благодаря работе московской полиции за пять первых месяцев 2022 года их число сократилось на 22%, сообщает ТАСС.

По словам Зиновьева, количество преступлений в Москве снижается во многом благодаря усилиям полицейских. Сотрудники полиции ежегодно раскрывают почти 40 тысяч преступлений. Большую помощь в этой работе оказывают системы видеонаблюдения.

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