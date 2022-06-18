"Турецкий поток" остановят на ремонт

Об этом сообщили в "Газпроме"

"Газпром" приостановит "Турецкий поток" из-за технических работ. Сообщается, что транспортировку газа по двум ниткам трубопровода остановят на неделю с 21 по 28 июня.

Работа газопровода будет временно прекращена из-за ежегодного планового технического обслуживания, сообщает пресс-служба "Газпрома" у себя в Telegram-канале.

Все заинтересованные поставщики топлива были предупреждены заранее, работы на газопроводе были согласованы сторонами.

"Турецкий поток" - газопровод, поставляющий газ из России в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы. Он пролегает по дну Чёрного моря.

Напомним, что 14 июня "Газпром" объявил о снижении прокачки газа по "Северному потоку" на 40%. Это сделано из-за ремонта турбин фирмы Siemens. Из-за антироссийских санкций агрегаты невозможно вывезти из Канады.

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