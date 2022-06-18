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На Кубани автобус со студентами врезался в дерево

14:42
  • суббота
  • 18 июня 2022

Есть пострадавшие

На Кубани попал в серьёзное ДТП автобус со студентами. Пострадали 13 человек, сообщает пресс-служба местного главка МВД.

Машина врезалась в дерево из-за отказа тормозов на сложном участке дороги. ДТП произошло в районе населённого пункта Мезмай Апшеронского района Краснодарского края.

В салоне автобуса находился 21 студент Кубанского государственного университета. Учащиеся ехали на летнюю практику. Состояние водителя оценивается, как крайне тяжёлое.

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