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В Москве строят храм Живоначальной Троицы

15:20
  • суббота
  • 18 июня 2022

Он возводится на юге столицы

В районе Чертаново на юге Москвы завершаются работы по возведению храма Живоначальной Троицы. Сегодня площадку посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Здание индивидуального проекта выполнено в стиле старых московских усадеб XIX века. Церковь сможет вмещать до пятисот прихожан.

Объект почти готов, сейчас заканчивают внутреннюю отделку и благоустраивают прилегающую территорию. Храм входит в общегородскую программу строительства, сообщает "ТВ Центр".

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