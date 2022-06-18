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На Украине заговорили о возобновлении переговоров с Россией

14:12
  • суббота
  • 18 июня 2022

Это может произойти в августе

В Киеве заговорили о возобновлении переговоров с Россией. Глава украинской делегации надеется, что ВСУ смогут провести в ближайшее время контрнаступление и только после этого можно снова сесть за стол переговоров.
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Давид Арахамия считает, что возобновление диалога возможно в августе. Об этом он заявил в интервью "Голосу Америки" (внесён Минюстом в реестр СМИ-иноагентов).

"Мы не хотим делиться нашими планами с Россией, потому что они могут увидеть это в открытых источниках. Но я думаю, мы проведём контрнаступательные операции в некоторых местах", - сказал глава украинской делегации.

После начала спецоперации по защите Донбасса российская и украинская делегации провели несколько очных и заочных раундов переговоров. Затем Киев отказался от диалога и переговорный процесс остановился.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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