На Украине уничтожены хранилища топлива для техники ВСУ

Также уничтожен комплекс "Бук"

Российские войска уничтожили на Украине технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива, предназначавшегося для снабжения ВСУ. Об этом сообщил на ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также за минувшие сутки с воздуха были поражены 12 огневых позиций артиллерийских и миномётных подразделений. В результате ударов авиации уничтожено более 160 националистов и комплекс "Бук-М1". Средства ПВО отработали по украинскому самолёту Су-25 и вертолёту Ми-24, они сбиты.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"