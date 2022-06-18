Собянин рассказал о борьбе с самостроем

На месте незаконных построек проводят работы по благоустройству

Москва ведёт серьёзную работу с незаконно возведёнными объектами. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр привёл такие данные: если сложить площадь построек, которые столичные власти демонтировали меньше чем за 10 лет, то получится 22 стадиона "Лужники".

По словам Собянина, самострой не только портил архитектурный облик столицы, но и угрожал жизни и здоровью жителей. Такие здания нередко возводили с нарушением строительных норм и правил.

Теперь на освобождающихся от самостроя территориях проводят работы по благоустройству. Там появляются газоны, прогулочные зоны и детские площадки, бесплатные автостоянки и ярмарки.

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