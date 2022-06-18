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Путин поблагодарил военных медиков за спасение жизней участников спецоперации

16:02
  • суббота
  • 18 июня 2022

19 июня в России отмечается День медицинского работника

Владимир Путин поблагодарил военных медиков, которые спасают жизни участникам спецоперации на Украине. Президент также отметил работу врачей, оказывающих помощь жителям ДНР, ЛНР и освобождённых территорий Украины.
Минобороны показало работу военных медиков в Харьковской области

Глава государства принял участие в открытии новых медицинских центров в нескольких регионах России. Церемония проходила по видеосвязи в преддверии Дня медицинского работника, который отмечается в России в третье воскресенье июня.

"Хочу особо обратиться к военным врачам, фельдшерам, медсестрам, младшему медицинскому персоналу, которые порой, жертвуя собой, оказывают медицинскую помощь под обстрелами, на передовой. Низкий поклон вам за спасенные жизни наших боевых товарищей, которые принимают участие в специальной военной операции", - сказал Путин.

Президент поблагодарил всех российских медиков за их доблестный и самоотверженный труд. Особо Путин отметил мужество, терпение и сострадание, проявленные во время пандемии коронавируса.

Сегодня в России открылись 19 медицинских учреждений. Среди них - инфекционный центр в Белгороде, обновлённые онкодиспансеры в Волгограде и Улан-Уде, дополнительные поликлиники в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Ярославле, инфекционный госпиталь в Оренбурге.

"Наша задача - повысить доступность и качество медицинской помощи, сделать так, чтобы все граждане нашей большой страны видели здесь ощутимые изменения к лучшему, позитивную динамику", - сказал Путин на церемонии открытия медучреждений.

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