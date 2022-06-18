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Донецк начали обстреливать снарядами натовского стандарта

17:15
  • суббота
  • 18 июня 2022

Стреляют по центру города

Жителей Донецка просят не покидать укрытия из-за не прекращающихся третий день массированных обстрелов города. Снаряды разрываются не только на окраинах города, но и на его центральных улицах и площадях.
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Один из снарядов упал днём 18 июня возле кинотеатра "Звездочка", другой - возле кафе "Чача Пури". По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, только за один час ВСУ выпустили по Донецку более 20 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, которые находятся на вооружении стран НАТО.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется исключительно странами Североатлантического альянса. Известно, что не так давно США передали Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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