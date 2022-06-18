В Москве растёт число необычных мест для проведения свадеб

В столице удачно работает проект "Новые адреса счастья"

С каждым годом в Москве становится всё больше необычных выездных площадок для проведения регистрации браков. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что лето - самое популярное в Москве время для свадеб. И если раньше альтернатив загсам и Дворцам бракосочетания практически не было, то сейчас, благодаря проекту "Новые адреса счастья", в столице открываются новые места для проведения торжеств. Число локаций увеличилось в полтора раза.

Поклонники классики смогут зарегистрировать брак в исторических особняках и усадьбах. Для любителей современной архитектуры и незабываемого вида подойдут башни "Москва-Сити". Романтиков ждут Московская канатная дорога и "Москвариум". Поклонники футбола могут выбрать стадионы "Спартак-Арена" и "Лужники".

Мэр отметил что в этом году первые свадьбы прошли на воде. Отметить торжество можно на речных трамвайчиках.

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