Иностранные автоконцерны готовы запустить заводы в Калужской области

Об этом сообщил губернатор региона

Автогиганты, прекратившие свою работу в Калужской области, готовы вернуться. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Не называя конкретных производителей, он сказал, что некоторые из них намереваются возобновить работу в Калужской области в ближайшее время. Сейчас с ними идут переговоры.

"Я по понятным причинам не буду называть названия компаний, но некоторые собираются в ближайшее время возобновить работу. Кому-то будет это сложно, и они понимают, что в этом году это вряд ли удастся, но они предпринимают усилия для того, чтобы заработать как можно скорее", - сказал губернатор в интервью РИА Новости.

В Калужской области находятся три автомобильных завода. После начала спецоперации России по защите граждан Донбасса они объявили о приостановке работы.

Первым закрылся завод Volvo Trucks, выпускавший грузовики. Затем о приостановке работы объявил концерн Volkswagen, вслед за ним – завод "ПСМА Рус", где собирались автомобили Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi.

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