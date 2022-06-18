"Почему молчите?": Кадыров обратился к лидерам ОДКБ

Глава Чечни раскритиковал политиков

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал лидеров стран, входящих в ОДКБ из-за их позиции на фоне происходящих событий на Украине. Лидер республики разместил короткое видеообращение к политикам в своём Telegram-канале.

"ОДКБшники, вы почему молчите? Почему у вас нет позиции против бандеровцев, нациков и фашистов, которые убивали наших предков? Мы же вместе воевали против Бандеры. А теперь, как ни в чём не бывало, боясь санкций Америки и Европы, все молчите", - эмоционально высказал свои претензии Кадыров.

В 1992 году главы Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана подписали Договор о коллективной безопасности, в 1994 году он вступил в силу. В 2002 году была создана ОДКБ.

Возможности организации были востребованы в январе 2022 года во время событий в Казахстане. Туда была направлена миротворческая миссия ОДКБ после просьбы президента страны Касым-Жомарта Токаева на фоне протестов населения и массовых беспорядков.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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