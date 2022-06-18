Мурашко отреагировал на слова Путина об изменении оплаты труда медиков

Будут подготовлены предложения

Минздрав подготовит предложения по изменению структуры оплаты труда медиков. Об этом после видеоконференции с участием президента заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"В рамках работы над проектом федерального бюджета на 2023 год Минздравом будут подготовлены соответствующие предложения. Будем обсуждать их с заинтересованными ведомствами и профессиональным сообществом", - сказал Мурашко в интервью РИА Новости.

В преддверии Дня медицинского работника, который отмечается в третье воскресенье июня, президент России принял участие в открытии нескольких медучреждений в России. Церемония проходила в режиме видеоконференции.

На связь с президентом вышла сотрудница фельдшерского пункта в Свердловской области, которая рассказала, что работает 30 лет и получает около 30 тысяч рублей. В ответ Путин предложил улучшить систему оплаты труда медиков.

"Надо подумать, как выстраивать систему оплаты труда в отрасли в целом. Надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, но я думаю, что нужно выстраивать соответствующим образом", - сказал президент.

Во время общения с чиновниками и врачами Владимир Путин поблагодарил военных медиков, которые спасают жизни участникам спецоперации на Украине. Президент также поблагодарил всех российских медиков за их доблестный и самоотверженный труд. Особо Путин отметил мужество, терпение и сострадание, проявленные во время пандемии коронавируса.

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