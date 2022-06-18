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Мурашко отреагировал на слова Путина об изменении оплаты труда медиков

19:52
  • суббота
  • 18 июня 2022

Будут подготовлены предложения

Минздрав подготовит предложения по изменению структуры оплаты труда медиков. Об этом после видеоконференции с участием президента заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Путин поблагодарил военных медиков за спасение жизней участников спецоперации

"В рамках работы над проектом федерального бюджета на 2023 год Минздравом будут подготовлены соответствующие предложения. Будем обсуждать их с заинтересованными ведомствами и профессиональным сообществом", - сказал Мурашко в интервью РИА Новости.

В преддверии Дня медицинского работника, который отмечается в третье воскресенье июня, президент России принял участие в открытии нескольких медучреждений в России. Церемония проходила в режиме видеоконференции.

На связь с президентом вышла сотрудница фельдшерского пункта в Свердловской области, которая рассказала, что работает 30 лет и получает около 30 тысяч рублей.  В ответ Путин предложил улучшить систему оплаты труда медиков.

"Надо подумать, как выстраивать систему оплаты труда в отрасли в целом. Надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, но я думаю, что нужно выстраивать соответствующим образом", - сказал президент.

Во время общения с чиновниками и врачами Владимир Путин поблагодарил военных медиков, которые спасают жизни участникам спецоперации на Украине. Президент также поблагодарил всех российских медиков за их доблестный и самоотверженный труд. Особо Путин отметил мужество, терпение и сострадание, проявленные во время пандемии коронавируса.

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