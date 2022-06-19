5 человек погибли при обстреле столицы ДНР

Стреляют по центру Донецка

ВСУ не прекращают обстрелы Донецка. Огонь ведётся из крупнокалиберных орудий, которые поставляют на Украину страны НАТО. За сутки жертвами атак националистов стали пять человек, ещё 20 получили ранения.

По городу выпущено около 50 снарядов калибра 155 миллиметров. Местных жителей просят не покидать дома и укрытия. В Куйбышевском районе наблюдается сильное задымление из-за пожаров, сообщает "ТВ Центр".

Снарядом повреждено одно из зданий Донецкого национального университета, близлежащие жилые дома, стадион. Глава города сообщает о попадании ракеты в завод "Топаз".

Утром приходят сообщения - о новых обстрелах Пантелеймоновки и Михайловки. А на подконтрольных Киеву территориях - в Одессе и Краматорске националисты оборудуют опорные пункты прямо в зданиях детских садов и школ.

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