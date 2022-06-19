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Минобороны представило новых героев спецоперации

10:23
  • воскресенье
  • 19 июня 2022

Они совершают подвиги на Украине

Минобороны приводит новые примеры подвигов, которые совершили наши военнослужащие, защищая мирных жителей Донбасса. Сержант Иван Сошнев с первых дней спецоперации обеспечивает наши тактические подразделения бесперебойной связью. Когда колонна попала в засаду, он сначала увёл связную машину в укрытие, а потом уничтожил две группировки националистов.
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Ефрейтор Максим Ермолин сопровождал колонну в составе сапёрного дозора. На марше он обнаружил заминированный участок дороги и лично обезвредил шесть взрывных устройств. В это время противник открыл огонь, но атака была отбита. Тем самым Максим спас жизнь товарищей и обеспечил своевременное перемещение колонны по заданному маршруту, сообщает "ТВ Центр".

Младший сержант Алексей Смирнов во время освобождения населённого пункта обнаружил замаскированные позиции неонацистов.  В ходе боя его экипаж метким огнём уничтожил опорный пункт, две БМП, и это, несмотря на контузию. Благодаря мужественным действиям Алексея наши военные захватили ключевые позиции и продолжили наступление.

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