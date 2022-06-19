Литва начала экономическое удушение Калининградской области

Запрещён транзит товаров из России

Литва запретила транзит ряда товаров из российских регионов в Калининградскую область. Это - стройматериалы, металлы, цемент. Фактически началось экономическое удушение региона, такое решение является незаконным и может иметь далеко идущие последствия в том числе для самой Европы.

В ЕС уже начались протесты из-за энергетического кризиса, вызванного антироссийскими санкциями. В Италии - манифестации против политики правительства Драги на фоне украинского кризиса. Люди жалуются на серьёзный рост цен на продукты и на бензин, сообщает "ТВ Центр".

Десятки тысяч возмущенных протестуют в Лондоне. Британцы устали затягивать пояса, платить непомерно много за ЖКХ и еду, потреблять всё меньше. Они требуют отставки Бориса Джонсона. Но тот, кажется, забыл, премьером, какой страны он является. Так переживает за Украину, что бросил все дела и помчался в Киев.

Владимир Зеленский по сценарию западных патронов продолжает заниматься позерством. На этот раз - в Николаеве на фоне разрушенного здания. Рядом с ним - губернатор области Виталий Ким и мэр города Александр Сенкевич. Первому гость из Киева вручил орден Богдана Хмельницкого третьей степени. Второму - орден "За мужество". Жители Николаева иронизируют в соцсетях: видимо, Кима наградили за воровство гуманитарной помощи. А ещё, возможно, за русофобию. Ведь 1 сентября в школах русскоязычного города полностью запретят русский.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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