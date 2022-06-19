Командование "Айдара" сдалось в плен под Северодонецком

Сложили оружие и рядовые бойцы

Во время боёв за Северодонецк сдались в плен командиры украинского националистического батальона "Айдар" (запрещённая в России экстремистская организация). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

По данным, которые приводит агентство, во время зачистки населённого пункта Метёлкино, который примыкает к Северодонецку, сдалось в плен командование батальона и его бойцы.

Северодонецк находится под контролем союзных войск. Очагом сопротивления остаётся промзона предприятия "Азот": там засели несколько десятков боевиков.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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