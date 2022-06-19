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НАТО перестанет называть Россию партнёром

11:23
  • воскресенье
  • 19 июня 2022

28 июня откроется саммит альянса в Мадриде

Генсек НАТО заявил, что Россию в альянсе больше не будут считать партнёром, а на очередном саммите внесут в список угроз безопасности. В новой стратегической концепции НАТО, определяющей долгосрочную стратегию объединения, будет упомянут и Китай.
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Если Россию в НАТО решили считать угрозой безопасности и стабильности, то Китай, по определению стран-участниц альянса, станет "вызовом ценностям". Такие подробности привёл генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Bild am Sonntag.

"По мере того, как меняется мир, меняется и НАТО. И мир стал опаснее. Мы заявим, что Россия больше не партнёр, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности", - заявил он.

Новую стратегическую концепцию НАТО планируется утвердить на встрече в Мадриде, намеченной на 28-30 июня. В документе определяется долгосрочная стратегия альянса, излагаются цели и основополагающие задачи НАТО в сфере безопасности.

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