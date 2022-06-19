Во Франции стартовал второй тур выборов в Национальное собрание

Борьба разворачивается между двумя политическими силами

Во Франции стартовал второй, решающий тур выборов в Национальное собрание - нижнюю палату парламента. По всей стране открылись свыше 60 тысяч избирательных участков.

Как ожидается, основная борьба развернётся между двумя политическими силами. Главная интрига - сможет ли нынешнее правительственное большинство сохранить свои позиции, завоёванные пять лет назад на предыдущих выборах, на волне прихода к власти Эммануэля Макрона.

Серьёзную конкуренцию президентскому блоку "Вместе" намерено составить движение левых. "Новый народный экологический и социальный союз" Жан-Люка Меланшона в первом туре уступил правящей партии менее одной десятой доли процента, сообщает "ТВ Центр".

Интерес представляет и результат "Национального объединения" Марин Ле Пен. Впервые с середины 80-х крайне правые под её руководством получат в ассамблее свою парламентскую группу. Согласно традициям французской политики, министры, проигравшие выборы, должны подать в отставку. Предварительные результаты голосования будут известны уже сегодня вечером.

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