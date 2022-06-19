ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Во Франции стартовал второй тур выборов в Национальное собрание

13:00
  • воскресенье
  • 19 июня 2022

Борьба разворачивается между двумя политическими силами

Во Франции стартовал второй, решающий тур выборов в Национальное собрание - нижнюю палату парламента. По всей стране открылись свыше 60 тысяч избирательных участков.
Новая глава МИД Франции заявила о необходимости диалога с Россией

Как ожидается, основная борьба развернётся между двумя политическими силами. Главная интрига - сможет ли нынешнее правительственное большинство сохранить свои позиции, завоёванные пять лет назад на предыдущих выборах, на волне прихода к власти Эммануэля Макрона.

Серьёзную конкуренцию президентскому блоку "Вместе" намерено составить движение левых. "Новый народный экологический и социальный союз" Жан-Люка Меланшона в первом туре уступил правящей партии менее одной десятой доли процента, сообщает "ТВ Центр".

Интерес представляет и результат "Национального объединения" Марин Ле Пен. Впервые с середины 80-х крайне правые под её руководством получат в ассамблее свою парламентскую группу. Согласно традициям французской политики, министры, проигравшие выборы, должны подать в отставку. Предварительные результаты голосования будут известны уже сегодня вечером. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Предвыборные плакаты во Франции
Предвыборные плакаты во Франции
Предвыборная агитация во Франции
Предвыборная агитация во Франции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.