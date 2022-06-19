Европу накрыла аномальная жара

В Испании бушуют лесные пожары

В Испании аномальная жара стала причиной крупных природных пожаров. Огнём охвачена площадь более 20 тысяч гектаров. Пламя подобралось близко к жилым домам. Экстренные службы эвакуируют население. Столбики термометров в последние дни не опускаются ниже сорока градусов. Экстремальная погода в эти выходные установилась и в других европейских странах.

В некоторых районах Франции уровень пожарной опасности – максимальный. Под запретом массовые мероприятия и концерты на открытом воздухе. Не лучше и находиться в помещении. Власти просят снизить потребление электроэнергии. Из-за массового использования кондиционеров мощности на исходе, сообщает "ТВ Центр".

Жара раскаленным колпаком накрыла страну. В некоторых городах музеи сделали вход бесплатным. А ночью туристов пускают в парки и сады Парижа. Каждый спасается, как может.

Атмосферный фронта принёс массы горячего воздуха из Северной Африки и в Великобританию. Там – до плюс 33-х. Все лежаки забронированы в "небесном бассейне" Лондона. Нет мест и на южном побережье. На пляже Брайтона буквально яблоку негде упасть.

Плюс 36 - в Германии, в Италии следствием аномальной жары уже называют снижение удоев. Коровы на 10% стали давать меньше молока. Несколько городов на севере Италии начали экономить воду, а в Ломбардии рекордная засуха угрожает урожаю.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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