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В Приморье нашли замену китайской клубнике

12:38
  • воскресенье
  • 19 июня 2022

Там выращивают свою

В Приморье зреет богатый урожай клубники. Местные фермеры наращивают собственное производство, постепенно вытесняя товар иностранных конкурентов с прилавков и предлагая покупателям более крупную и сладкую ягоду. В сезон только за один день собирают около полтонны клубники. Благодаря господдержке аграрии ставят дополнительные теплицы.
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На пяти грядках растёт около двух тысяч кустов. Высажены они строго в шахматном порядке, на расстоянии 25 сантиметров. В сезон с одной теплицы в сутки собирают до 50 килограммов красивой вкусной ягоды.

Завезённая из Голландии три года назад рассада адаптировалась и дала уже ни один урожай. Так что эта ягода смело может называться местной. Сорт хорошо плодоносит, но прихотлив к погодным условиям. Боится холода, сильных дождей. Поэтому такую клубнику выращивают только в теплицах, сообщает "ТВ Центр".

После того, как со всех кустов собрали спелую клубнику её несут на сортировку. В самый сезон перебирают до полтонны ягоды в день. Фасованную клубнику сразу же отвозят в магазины или частным покупателям. Небольшой срок хранения такого товара - одна из основных причин, почему приморские фермеры практически не решаются выращивать клубнику.

Основной поставщик клубники сейчас - Китай. Красную, блестящую ягоду из Поднебесной продают на местных рынках уже больше месяца. Средняя цена - 850 рублей за килограмм. По словам продавцов, импортная ягода закончится недели через две. Приморские фермеры планируют уверенно занять эту нишу. Тепличная приморская клубника может плодоносить до конца ноября.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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