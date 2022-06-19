Собянин поздравил медиков с профессиональным праздником

День медицинского работника отмечается 19 июня

Московские власти продолжат в приоритетном порядке заниматься развитием здравоохранения. Об этом сообщил Сергей Собянин в своём поздравлении по случаю Дня медицинского работника.

"Поздравляю всех медиков с профессиональным праздником! Спасибо за ваш профессионализм и заботу о здоровье москвичей!", - написал мэр у себя в Telegram-канале.

Собянин добавил, что в Москве будут строиться новые больницы и поликлиники, продолжится комплексная реконструкция амбулаторного звена, оснащение современным медицинским оборудованием. Власти также подумают о достойной оплате труда и повышении квалификации московских медиков.

Накануне, в преддверии праздника, президент Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в открытии нескольких медучреждений в России. На связь с президентом вышла сотрудница фельдшерского пункта в Свердловской области, которая рассказала, что работает 30 лет и получает около 30 тысяч рублей.

В ответ Путин предложил улучшить систему оплаты труда медиков. На это уже отреагировали в Минздраве: глава ведомства Михаил Мурашко сообщил, что его сотрудники подготовят соответствующие предложения.

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