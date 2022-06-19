Москва наращивает темпы импортозамещения

Создаются новые рабочие места

200 миллионов рублей вложили в модернизацию оборудования на столичном заводе, где делают кабели. 660 новых рабочих мест откроется в новом производственном комплексе в Зеленограде, там станут выпускать стройматериалы, элементы благоустройства и инвентарь для автомобильного туризма.

И всё это с расчётом на отечественные комплектующие. Импортозамещение в столичной промышленности идёт полным ходом. Наталья Тарасова побывала на нескольких предприятиях и выяснила где уже применяют их продукцию (смотрите видео).

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