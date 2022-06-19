Microsoft запретила россиянам загрузку Windows 10 и 11

Попытки скачивания завершаются ошибкой

Microsoft запретила пользователям из России установку Windows 11 и 10 с официального сайта. Попытки скачивания этих операционных систем завершаются ошибкой.

При использовании VPN-сервисов загрузка происходит, сообщает ТАСС. В компании Microsoft официально пока не прокомментировали эту ситуацию.

Ранее корпорация Microsoft приостановила продажи товаров и предоставление услуг в России. При этом работа с российскими организациями, не подпавшими под санкции, продолжится, заявили в компании.

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